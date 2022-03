Detran do Amazonas abre inscrição para concurso com 183 vagas

(Foto:Reprodução) – Além de Manaus e mais 4 cidades, Parintins será local de provas

O Departamento de Trânsito do Amazonas (DetranAM) publicou edital do seu concurso público com a oferta de 183 vagas, incluindo as oportunidades para pessoas com deficiência, e profissionais de níveis médio, técnico e superior. A banca organizadora é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As provas Objetiva e Discursiva serão realizadas nos municípios de: Manaus, Eirunepé, Humaitá, Parintins, Tabatinga e Tefé, no Estado do Amazonas.

As inscrições poderão ser feitas no site do IBFC (www.ibfc.org.br), a partir do próximo dia 8 de março, das 09h00 até às 22h00 do dia 06 de abril de 2022. Ao se inscrever, o candidato deverá optar pelo cargo e pela cidade na qual deseja realizar as provas.

Será possível se inscrever para um cargo de nível médio/técnico e para um cargo de nível superior, uma vez que as provas serão aplicadas em horários distintos.

Conforme o edital, a taxa de inscrição é de R$ 65,00 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 75,00 para os cargos de nível superior.

Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento de modo a efetivar sua inscrição.

A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada pelo candidato que comprovar uma das seguintes situações:

Estar desempregado ou ser trabalhador com renda mensal de até três salários-mínimos;

Ser eleitor convocado e nomeado para prestar serviços à Justiça Eleitoral;

Ser doador de sangue em entidade coletora ou órgão oficial, desde que tenha realizado três doações em um período de 12 meses;

Pertencer à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais ‐ CadÚnico do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário‐mínimo nacional.

Confira as vagas:

NÍVEL MÉDIO: Técnico administrativo, Técnico de Informática, Técnico Vistoriador de Veículos.,

NÍVEL SUPERIOR: Administrador, Agente de Trânsito, Analista de Sistema de Informação, Analista Jurídico, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Comunicação Social, Contador, Designer, Economista, Engenheiro com Especialização em Trânsito, Estatístico, Examinador de Trânsito, Médico com Especialização em Medicina de Tráfego ou Perícia de Trânsito, Pedagogo, Perito de Acidente de Trânsito, Psicólogo com Especialização em Trânsito.

