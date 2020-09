Detran faz blitz em Novo Progresso e motoristas reclamam de multas e apreensão de carros

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Veículos com IPVA atrasado não vão ser rebocados, como prevê a legislação atual. No entanto, os agentes podem apreender o veículo caso o licenciamento anual esteja vencido.

Se o veículo for apreendido por apresentar problemas na manutenção, o carro só pode deixar o depósito com o uso de um reboque para ser levado diretamente à oficina. Caso o problema seja, por exemplo, um pneu careca, o proprietário pode levar o pneu novo até o depósito e realizar a troca lá,informou.

De acordo com informações coletadas junto ao órgão regional , os agentes podem verificar vidros que precisam estar conservadores, sem rachaduras. A lataria tem que estar em bom estado de conservação, sem comprometer a segurança do motorista.

Motoristas procuraram a reportagem do Jornal Folha do Progresso para reclamar, “os agentes estariam multando carros que apresentam até amassado na maçaneta e no porta-malas”.

You May Also Like