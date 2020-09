Na região Oeste, Prainha, Juruti e Jacareacanga têm as mais altas taxas de mortes em relação ao total de casos confirmados de Covid-19

Os municípios de Prainha e Juruti, no Baixo-Amazonas, e Jacarecanga, no sudoeste do estado, registram as maiores taxas de letalidade da Covid-19 entre os 20 municípios do Oeste do Pará, de acordo com boletim divulgado pela 9a. Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública(SESPA).

Segundo dados do setor de Epedemilogia da SESPA em Santarém, Prainha tem 5,22% de mortes(25) em relação ao total de casos confirmados de Covid-19, que chegam a 479. Juruti registra taxa de letalidade de 4,40%( 88) de um total de 2.000 testes positivos, e Jacareacanga, com 4,09% (15) de mortos em relação ao total de casos confirmados, que são de 367.

Em Santarém, município mais populoso da região Oeste do Pará, são 9.403 casos positivos da doença causada pelo novo coronavírus, taxa de letalidade de 4,08%, o que corresponde a 384 mortes.

As menores taxas de letalidade são registradas em Faro, com zero morte e em Curuá, 0,77% ( 4 mortes).

