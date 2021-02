Detran fiscalizará em Novo Progresso para evitar aglomerações

[Foto: ASCOM / DETRAN] -Detran fiscalizará municípios para evitar aglomerações

Além de Novo Progresso, a operação acontece até o próximo dia 18 nos municípios de Belém,Altamira, Tucuruí, Itaituba, Santarém, Breves, Conceição do Araguaia, Parauapebas, Paragominas, Castanhal, Rurópolis, Soure, Breu Branco, São João do Araguaia, Marabá, Tailândia, Acará, Tucumã, Barcarena, Abaetetuba, Bragança, Santa Bárbara/Mosqueiro e Salinópolis.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou, nesta quinta-feira (11), a Operação Carnaval – Pandemia. Apesar da suspensão do feriado carnavalesco, o órgão estará presente em 24 municípios com um efetivo de 219 agentes de fiscalização de trânsito. A operação tem como foco a prevenção, educação, fiscalização de trânsito e tráfego nos principais balneários e interiores do Estado.

Além da organização e controle do tráfego de veículos, os agentes também estarão atentos para o cumprimento do Decreto nº 800 que determina medidas restritivas de circulação de pessoas como forma de prevenir o surgimento de novos casos de Covid-19. O trabalho dos agentes consiste em analisar situações, criar alternativas e propor soluções para o desenvolvimento das ações voltadas para o fluxo de veículos e pessoas que forem flagradas descumprindo as normas de restrição.

A fiscalização na BR-316 contará com 45 agentes, distribuídos ao longo da rodovia, em turnos de 24 horas. O Detran antecipa que atuará nos quilômetros 17 e 18 da BR, próximo à entrada de Benfica, para cumprir o Decreto nº15 de 31/01/2019 que restringe a circulação de veículos de carga nos horários de 7h às 10h e de 17h às 21h.

De modo geral, a fiscalização centrará esforços para evitar possíveis congestionamentos na rodovia e em vias de acesso aos principais balneários do Estado em pontos de barreira fixa de vigilância sanitária. Outro foco de monitoramento é com acidentes causados geralmente pela falta de atenção ou por imprudência dos condutores. “Vamos desenvolver medidas preventivas, educativas e repressivas adotando como referência a defesa da vida, a fluidez do trânsito e a segurança viária em conjunto com os demais órgãos do sistema de segurança pública”, explica o coordenador de fiscalização do Detran, Ivan Feitosa.

No município de Salinópolis, onde costumam ocorrer casos de aglomerações devido ao acesso de veículos à praia, o Detran atuará com as interdições dos acessos à praia do Atalaia, acesso dois (Barraca do Mazola) e acesso três (atalho da Sophia) e ainda atuará em operações de alcoolemia com o intuito de resguardar vidas.

12/02/2021 15h51 –

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

