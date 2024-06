Detran realiza leilão virtual de carros e motos com lances a partir de R$ 100 no Pará

Veículos ofertados no Leilão do Detran. — Foto: Divulgação | Interessados devem efetuar um cadastro antecipado com, no mínimo, 48 horas de antecedência, na empresa responsável pela organização da ação.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza no dia 28 de junho um leilão virtual de 148 veículos em Belém, Santarém, Itaituba, Altamira, Marabá e Parauapebas. Os participantes podem iniciar as ofertas com lances mínimos a partir de R$ 100.

A frota é de carros e motocicletas classificados em conservados e/ou sucatas com ano de fabricação de 1993 a 2008. As pessoas podem conhecer os modelos disponíveis durante o período de visitação pública, que inicia na próxima segunda-feira, 24.

A principal vantagem dos leilões é o preço, pois na maioria das vezes é possível adquirir veículos em bom estado de conservação a baixo custo, além da rapidez no pagamento.

Cadastro

O leilão é apenas virtual e os interessados devem efetuar um cadastro antecipado com, no mínimo, 48 horas de antecedência, na empresa responsável pela organização da ação.

O leilão tem por objeto repassar os veículos que estão há mais de 60 dias nos parques de retenção do Detran e que não tiveram procura por parte dos proprietários.

São veículos removidos nos termos da Lei nº 9.503/97 após irregularidades detectadas pela fiscalização de trânsito. Não há outra forma de adquirir veículos do órgão que não seja por meio do leilão.

O edital completo, contendo informações sobre documentos, regras e a lista de veículos, está disponível também no site do Detran.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/06/2024/09:43:22

