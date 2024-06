PF prende suspeito de receber dinheiro falso enviado pelos Correios, no PA

Cédulas falsas foram apreendidas e um homem foi preso em Tucumã — Foto: Ascom/PF

As cédulas continham o mesmo número de série. É o 2º caso em menos de um mês, em Tucumã.

Um homem suspeito de receber dinheiro falso, enviado pelos Correios, foi preso pela Polícia Federal, em Tucumã, região sudeste do Pará, na última quinta-feira (20).

A investigação teve início depois a equipe de Segurança dos Correios desconfiou de uma encomenda que estava endereçada ao suspeito. Dentro do envelope poderia conter diversas cédulas falsas.

A Polícia Federal foi acionada. As notas são de cem e de vinte reais e algumas delas continham número de séries idênticos.

O suspeito foi conduzido até a delegacia da Polícia Federal em Redenção, onde foi autuado em flagrante.

Se condenado, o homem pode receber a pena de três a doze anos de prisão, além de multa.

Em menos de um mês este é a segunda prisão envolvendo crime de moeda falsa em Tucumã. No último dia 29, uma pessoa foi presa com 24 notas falsas de R$ 50. O suspeito comprou as cédulas pela internet.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/06/2024/09:50:09

