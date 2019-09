Detran vai leiloar aproximadamente mil veículos em setembro

(Foto:Divulgação/Ag. Pará)-Neste mês de setembro 981 veículos devem ser arrematados nos leilões do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), que ocorrerão nos municípios de Marabá (nos dias 20 e 21) e Belém, no dia 30. Desde o início do ano, 3.421 veículos foram arrematados em leilões realizados pelo órgão. Desses, 1.347 veículos estavam em bom estado de conservação e 2.074 em estado de sucata.

No leilão de Marabá, no dia 21, serão disponibilizados também os veículos que foram retidos no município de Parauapebas. Enquanto os veículos que estão nos parques de Itaituba e Santarém serão disponibilizados juntamente no leilão que será realizado na capital paraense.

Em Marabá e Parauapebas os interessados podem iniciar as visitações a partir desta quarta-feira (12), com data-limite para 19 de setembro. Já nos municípios de Santarém, Itaituba e Belém, as visitas se estendem do dia 23 a 27, sempre de segunda a sexta, de 9h às 17h. Para participar da visitação, os interessados precisam levar documento oficial de identificação com foto.

Os carros e motos a serem leiloados foram apreendidos em fiscalizações de trânsito e se encontram no parque de retenção do órgão há mais de 60 dias. “Um dos objetivos do leilão é reduzir a quantidade de veículos presentes nos parques de retenção do órgão, dos quais os donos já foram notificados sobre a situação dos bens e os procedimentos para recuperá-los antes do leilão”, informou o presidente da comissão, Antonio José Silva.

Quem preferir pode participar do leilão na modalidade online. Para isso, basta realizar um cadastro prévio no site da organizadora para obter login e senha. O edital já está disponível na página inicial do site do Detran e afixado nas dependências do órgão, no qual os interessados podem consultar informações sobre as condições dos veículos.

SERVIÇO

Marabá

Pregão nos dias 20 e 21 de setembro (visitação nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de setembro).

Horário: 9h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia BR 222, km 03 – S/N. Bairro: São Félix. Marabá/PA. CEP: 61513-300

Parauapebas

Visitação nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de setembro

Horário: 9h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Saruk Salmen, km 03 – S/N. Bairro: Zona Rural. Parauapebas/PA. CEP: 68515-000

Santarém

Visitação nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de setembro

Horário: 9h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rua Santana, Nº 474. Bairro: Salé. Santarém/PA. CEP: 68040-200

Itaituba

Visitação nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de setembro

Horário: 9h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Transamazônica, km 04, ao lado do Parque de Exposição Hélio da Mota Gueiros. Itaituba/PA. CEP:68182-180

Belém

Pregão no dia 30 de setembro (visitação nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de setembro)

Horário: 9h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Alça Viária, km 01, Nº. 888. Bairro: São João. Marituba/PA. CEP: 67200-000

Por:DOL

Com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...