Dez Instituições financeiras confirmam participação na roda de de crédito do NAC/FIEPA

Ação integrará a programação da XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA) – (Foto:Divulgação FIEPA)



A Federação das Indústrias do Pará (FIEPA) vai aproximar os empresários paraenses das linhas de crédito disponíveis no mercado. Uma Rodada de Crédito será realizada pela Federação, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC/FIEPA), durante a XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA). Confirmaram presença dez instituições bancárias, que irão esclarecer dúvidas, orientar e dar acesso ao empréstimo ou financiamento para a classe empresarial paraense. A rodada será dia 24 de maio, das 13 às 16h, e as inscrições devem se iniciar em 25 de abril.

Também confirmaram presença dois escritórios de elaboração de projetos, que vão auxiliar os empresários a elaborarem os projetos para submeter à análise das instituições financeiras. O público são empresas paraenses de diversos portes, em especial o setor industrial. “Um cenário de plena adesão dos bancos à Rodada de Crédito demonstra a importância do segmento industrial e da maior ação promocional do setor, a sua Feira da Indústria. É um momento muito importante para o empresário buscar capital financeiro por meio das linhas de crédito bancário. Inclusive um diferencial nessa rodada será a oferta de linhas de financiamento que exigem o comprometimento ambiental das indústrias”, explica Cassandra Lobato, responsável pelo NAC/FIEPA.

A dez instituições bancárias confirmadas na Rodada de Crédito do NAC/FIEPA são Bradesco, Cressol, Eburry Bank, Banpará, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Travelex Bank, Siccob, Sicred e Banco Itaú. Os dois escritórios de gestão de projetos são ADG Consultoria Empresarial e projetos Econômicos e PROCONSEL – Consultoria Gestão de Projetos.

Serviço: mais informações sobre a Rodada de Crédito pelo (91) 4009-4996 ou nacpa@fiepa.org.br

Sobre a FIPA: Promovida a cada dois anos pelo Sistema FIEPA, a Feira da Indústria do Pará (FIPA) é composta por uma feira de exposição de produtos e serviços de pequenas, médias e grandes indústrias locais, nacionais e multinacionais, e programação técnica com palestras e fóruns, rodadas de negócios, além de apresentações culturais.

Este ano, o tema da Feira será “Negócios e Sustentabilidade na Amazônia, trazendo exemplos de ações de sustentabilidade social e ambiental das indústrias e iniciativas de inovação e tecnologia.

A FIPA tem a realização da FIEPA; patrocínio Diamante da Albras, Hydro, Vale e SEBRAE; patrocínio Ouro da Norte Energia, ApexBrasil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Governo Federal, e Huawei; patrocínio Bronze da Agropalma, Banco da Amazônia, Cargill, Solar Coca-Cola, Banpará e apoio cultural da Equatorial Energia.

Fonte: Ascom FIEPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/04/2024/17:40:56

