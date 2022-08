Polícia procura estuprador que vem amedrontando mulheres

A polícia tem imagens das características, estatura e a roupa que o suspeito usava no dia em que ele cometeu o crime |Foto: Reprodução

De acordo com a polícia civil de Xinguara no sudeste paraense, o suspeito ameaçou com uma faca e estuprou uma mulher que voltava do trabalho

A Policia Civil da cidade de Xinguara, no sul do Pará, tenta a todo custo identificar e colocar atrás das grades um homem que está sendo acusado de praticar estupro contra uma mulher.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na madrugada da última terça-feira (23), quando a vítima caminhava na direção de sua residência, após sair do trabalho.

Segundo o relato da vítima, o homem que vestia bermuda jeans e uma camisa de cor vermelha, fez a abordagem usando uma faca e obrigou a vítima a entrar uma área de mata, fazendo uso de violência e ameaça e praticou o estupro contra a vítima.

O crime ocorreu às proximidades da casa da vítima.

Câmeras de vigilância e monitoramento localizadas próximas ao local onde o homem fez a abordagem da vítima, mostram as características do suspeito. A vítima prestou queixa na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. As investigações seguem a acontecendo onde a polícia tenta identificar o suspeito. ( DOL Carajás com informações de Dinho Santos).

Jornal Folha do Progresso em 25/08/2022/

