DF: Suspeito de matar família e praticar roubos se diz possuído por “demônio”

(Foto:Divulgação Policia|)- Uma força-tarefa da Polícia Civil de Goiás e do Distrito Federal está procurando Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos. O homem é suspeito de matar quatro pessoas da mesma família e atirar em outras quatro durante roubos recentes na região do Entorno do Distrito Federal.

Cerca de 200 policiais realizam buscas em rios e matas de Cocalzinho de Goiás, onde o suspeito estaria escondido. De acordo com os agentes, o criminoso conhece bem a região e, por ser caçador, ele se esconde com facilidade e até dorme em cima de árvores.

Ainda conforme as investigações, o homem se diz perseguido por uma espécie de “demônio” ou “espírito”. Segundo a polícia, há indícios de que Lázaro participe de rituais satânicos.

Família morta

As vítimas fatais de Lázaro em Ceilândia na última quarta-feira (9) foram o empresário Cláudio Vidal, de 48 anos, e os filhos dele, Gustavo Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Vidal, de 15. Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, esposa de Cláudio, foi sequestrada e morta em seguida. O corpo dela foi encontrado numa mata próxima a casa da família.

O suspeito também já foi condenado por um homicídio na Bahia, além de ser procurado por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Ele chegou a ser preso em março de 2018, no entanto, fugiu poucos meses depois.

AS informações são do G1 e do Uol.

