Semas abre inscrições de Processo Seletivo para contratação temporária

São 62 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Inscrições seguem até 17 de junho de 2021. (Foto:Reprodução)

Secretaria de Meio Ambiente abre 62 vagas temporárias

A Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Semas) abriu processo seletivo para contratação temporária. São 62 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 23h59 do dia 17 de junho de 2021, por meio do site do Processo Seletivo.

As vagas são para os cargos de Técnico em Gestão de Meio Ambiente (Meteorologia, Engenharia Sanitária, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Engenharia de Minas, Ciências Biológicas, Geologia, Geografia e Tecnólogo em Geoprocessamento); Técnico em Gestão Pública (Administração, Ciências Contábeis, Psicologia e Publicidade e Propaganda), com remuneração de R$ 2.809,37, mais benefícios. E para Assistente Administrativo, Motorista e Auxiliar Operacional, com vencimento base de R$ 1.100,00, mais benefícios.

A contratação temporária será para o município de Belém, Altamira, Marabá, Paragominas, Santarém e Itaituba. Mais informações no Edital.

Por G1 PA — Belém

15/06/2021 09h24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...