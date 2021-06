Presidente Jair Bolsonaro deve visitar três municípios paraenses na sexta-feira (18); veja os locais

Belém, Marabá e Novo Repartimento estão no roteiro, segundo programação enviada aos parlamentares. Mas a agenda pode sofrer alterações. (F0t0:Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro cumprirá agenda, na próxima sexta-feira (18), no Pará. Conforme a programação enviada aos parlamentares aliados, estão previstas visitas a três cidades do Estado: Marabá, Novo Repartimento e a capital, Belém. Procurada, a Assessoria da Presidência também informou que existe programação em território paraense, mas explicou que ainda não está oficializada e pode sofrer mudanças ao longo da semana.

Segundo o deputado federal Joaquim Passarinho (PSD), pela agenda divulgada, Bolsonaro deve desembarcar no final da manhã, entre 10h e 11h, em Marabá. De lá, ele segue para Novo Repartimento, onde vai inaugurar parte da BR 230 (Transamazônica), que foi asfaltada, e dar ordem de serviço para a BR 422. De volta a Marabá, ele fará a entrega de título de terras, no Parque de Exposições da Cidade. A visita do presidente, aliás, já vinha sendo anunciada por produtores rurais da região. Existe a expectativa de que ele se reúna com o setor produtivo.

Depois de Marabá, o presidente deve seguir para Belém, para participar de um culto religioso pelo aniversário de 110 anos da Igreja Assembleia de Deus. A previsão é que o evento seja a noite, por volta das 19h. “É a agenda que está prevista de sexta-feira. Não sei se daqui pra quinta pode mudar alguma coisa”, ressalta Passarinho.

Última visita

A última visita do presidente Jair Bolsonaro ao Estado do Pará foi há menos de dois meses, no dia 23 de abril, para participar do ato simbólico de entrega de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social, dentro da iniciativa Brasil Fraterno. Na ocasião, ele estava acompanhando de deputados e ministros e ficou um pouco mais de uma hora na cidade.

Essa visita, aliás, chegou a sofrer mudanças pouco antes do desembarque do presidente. Inicialmente, a agenda incluía uma passagem pelo 8º Depósito de Suprimentos, no bairro da Pratinha II, onde o ato simbólico de entrega das cestas de alimento seria realizado. Uma enorme fila se formou em frente ao endereço anunciado, com pessoas acreditando que seriam distribuídas cestas básicas e o trânsito na área ficou congestionado. Cerca de uma hora antes da chegada do presidente, foi informado à imprensa e autoridades presentes no 8º Depósito de Suprimentos que ele não iria mais para o local, que já estava todo arrumado para receber a comitiva presidencial, e que ficaria apenas na base aérea. O motivo da mudança não foi revelado.

Vários grupos de apoiadores do presidente lotaram o trecho da Arthur Bernardes, em frente à Base Aérea. Alguns dos apoiadores conseguiram entrar e foram conduzidos pelo ônibus do Comando da Aeronáutica para próximo do local do desembarque.

Fonte:O Liberal

14.06.21 13h52

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...