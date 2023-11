Dia de Finados: mais de 60 mil pessoas devem passar pelos aeroportos do Pará

Infraero diz que greve afetou dois voos no Aeroporto Internacional de Belém (Foto:Ivan Duarte / O Liberal).

Conforme a Norte da Amazônia Airports (NOA), o previsto é que somente em Belém saiam mais de 330 voos

O Dia de Finados, celebrado nesta quinta-feira (2), deve aumentar o fluxo de passageiros nos Aeroportos pelo estado. De acordo com a Norte da Amazônia Airports (NOA) e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a estimativa é que cerca de 60.709 pessoas passem pelos terminais aéreos entre os dias 1 e 5 de novembro, o feriado prolongado.

Conforme a NOA, no Aeroporto Internacional de Belém a estimativa do fluxo de passageiros é de cerca de 43.270. Além disso, cerca de 336 voos devem sair da capital paraense. Os principais destinos nacionais dos passageiros são: Guarulhos, Brasília, Macapá, Fortaleza e Manaus. Já para destinos fora do país, os locais mais selecionados foram: Lisboa, Fort Lauderdale e Paramaribo.

Aeroportos do Pará

Nos outros aeroportos do Estado, localizados nos municípios de Carajás, Altamira, Marabá e Santarém, conforme a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o esperado é receber 18.439 pessoas. No total, 141 voos sairão dos interiores do estado.

Recomendações

Outra recomendação feita pelo órgão é que os passageiros estejam no local de embarque com pelo menos 1h30 de antecedência para voos nacionais e 3h para voos com destino internacional.

Fonte: O Liberal e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2023/08:07:44

