Motorista de caminhão morre eletrocutado após antena do veículo encostar em rede de alta tensão em serraria

Era por volta das 10h00 da manhã dessa Segunda-feira (05/04/2021), quando a Polícia Civil do Município de Senador José Porfirio, foi informada sobre um acidente com óbito, teria ocorrido em uma serraria que fica a cerca de 02 km do Município.

Segundo informações de testemunhas que trabalham no local, a Vítima identificada como “Saulo Ferreira de Melo”, seria o dono de um caminhão que estava carregando madeira serrada e ao entra na serraria a vítima teria parado o seu veículo em baixo de uma rede de energia de alta tensão.

O motivo seria para fazer um tipo de serviço no caminhão que eles chamam de “macaqueando a boléia do caminhão”, que seria para adernar e ele ter acesso ao compartimento do motor para fazer a manutenção.

Porém, enquanto a vítima realizava a ação para poder ter acesso ao compartimento, não percebeu que ao parar o caminhão, as antenas do veículo estavam próximo da rede de alta tensão que após conseguir adernar a cabine as antenas encostaram na rede de alta tensão provocando uma descarga elétrica por todo o caminhão.

A superfície terrestre ao redor do veículo também teria ficado energizada e duas pessoas foram atingidas, um homem que estava em cima do caminhão descalço e outro que estava no chão mais calçado, este recebeu menos impacto da descarga elétrica e passa bem.

Já o homem que estava em cima do caminhão e o proprietário do veículo, foram quem sofreram os impactos maiores pois de acordo com as informações ambos estavam descalços no momento da descarga elétrica.

O homem que estava em cima do caminhão acabou ficando ferido, já “Saulo” que seria o proprietário do veículo, acabou morrendo dentro da cabine do seu caminhão onde realizava o serviço é estava descalço. A Polícia Civil esteve no local realizando os procedimentos cabíveis.

