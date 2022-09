Dia vira ‘noite’ em Novo Progresso com fumaça vinda de queimadas

(Foto:Adria Karoline /Jornal Folha do Progresso) – Novo Progresso finalizou a tarde deste sábado (3) e domingo, 4 de setembro de 2022, com o céu encoberto por fumaça e o “dia virou noite”. O fenômeno está relacionado à intensidade de fumaça produzida em incêndios florestais. O fenômeno já havia acontecido no dia 22 de agosto deste ano. Segundo especialistas 2022 superou o dia do fogo de 2019.

Leia também:Em 4 dias, queimadas no Pará superam setembro de 2021 e fumaça cobre trechos do estado

A reportagem do Jornal Folha do Progresso percorreu um trecho de 10 quilômetros pela rodovia BR-163 – saindo da cidade até o aeroporto – e constatou a escuridão causada pela fumaça de queimadas na região amazônica. “Motoristas tem que trefegar com a luz acessa!” A fumaça é produzida por esses incêndios de grande porte que estão acontecendo na região entre A cidade de Altamira e Novo Progresso”.

Leia mais:Brigadistas do PrevFogo continuam em trabalho de conter incêndios na região do Assentamento Terra Nossa

*Fogo do Assentamento Terra Nossa avança para fazendas na região;Vídeo

– “Novo Progresso está dentro de uma nuvem” –

Novo Progresso amanheceu esta segunda-feira, 5 de setembro de 2022, encoberto de fumaça, o sol aparece com pouca força, o vento ajuda e direciona a fumaça para outras cidades como Manaus. “Moradores reclamam da dificuldade de respirar e olhos ardendo”.

Leia também:Novo Progresso amanhece com o céu encoberto e cheiro de fumaça no ar

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/09/2022/16:27:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...