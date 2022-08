Fogo do Assentamento Terra Nossa avança para fazendas na região;Vídeo

Um fogo criminoso teve início no dia 10 de agosto de 2022, na região do Assentamento Terra Nossa entre o município de Altamira e Novo Progresso, continua causando transtornos aos moradores. Clima seco e com vento forte, ele ultrapassa as florestas e vem incendiando tudo, disse morador ao Jornal Folha do Progresso.

Na tarde desta quarta-feira, 24 de agosto de 2022, uma propriedade do assentamento foi tomada pelo fogo, brigadistas do prevfogo do ICMBIo, trabalharam para evitar o pior, uma residência foi salva pelo esforço dos profissionais. “Olha aí pessoal o fogo acabando com tudo aqui, mas ainda conseguimos salvar a casa, fogo Terrível””

A região vem se tornando algo superior ao dia do fogo de 2019, a floresta está acesa, focos de incêndios estão por todos os lados, e avança no dia dia.

Clima seco sem previsão de chuva, estes focos acendem diariamente e ninguém sabe certo onde irão cessar.

Dados do INPE

Segundo o INPE em 2022, a Amazônia registrou o maior número de focos de incêndio de, pelo menos, os últimos seis anos. Na segunda-feira (22), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou um recorde: 3.358 focos no bioma.

O número de focos na data foi maior que o registrado no que ficou conhecido como “Dia do Fogo”, que aconteceu entre 10 e 11 de agosto de 2019. Naquela data, o INPE computou cerca de 2.400 focos em todo bioma.

Fumaça encobre a cidades

Conforme foi divulgado pela imprensa Nacional o dia do Fogo em 2019 (a três anos atrás) a fumaça e a fuligem dos incêndios na Amazônia cobriram São Paulo, neste ano (2022) a situação se repetiu inversa a fumaça de Altamira e Novo Progresso encobriu Manaus (AM). Leia mais:Novo Progresso amanhece com o céu encoberto e cheiro de fumaça no ar

Pecuaristas acusam IBAMA de queimar Fazendas

Vídeos circulam nas redes sociais e mostra maquina incendiada e fazenda destruída pelo fogo em Novo Progresso, sudoeste do Pará. A acusação de dois pecuarista que fiscais ambientais atearam fogo para destruir um trator e se alastrou para as fazendas da redondeza.



O pecuarista Pena Branca e Marcelo tem propriedade rural localizada as margens da vicinal (Paraná), na comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso), segundo eles a pastagem foi destruída totalmente pelo fogo, e acusam os agentes ambientais (não, cita se foi do IBAMA) de serem os responsáveis pelo vandalismo. “Olha ai, isto ai é o fogo do Ibama”…

Por:Jornal Folha do Progresso em 25/08/2022/14:05:41

