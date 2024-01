Diretor do Corinthians vê Gabigol como ‘sonho que pode se tornar realidade’

Rubens Gomes, diretor estatutário de futebol do Corinthians, vê Gabigol como “sonho que pode se tornar realidade”.

Rubão deu entrevista à Rádio Guaíba para atualizar a negociação entre Corinthians e Flamengo por Gabigol. As tratativas seguem difíceis.

O Timão insiste e conta com a autorização do Rubro-Negro. O técnico Tite não faz questão de contar com Gabriel.

O Flamengo topa ouvir, mas pede alto. A pedida do atacante em salário e luvas faria dele o atleta mais bem pago no Corinthians.

“Hoje o Gabigol é apenas um sonho, mas que pode se tornar realidade. É uma negociação extremamente díficil, um jogador que dispensa comentários.”, disse Rubão, à Rádio Guaíba

Conversa paralela

O Corinthians também negocia com o Flamengo por uma possível troca. O Timão quer Matheuzinho e Thiago Maia, enquanto o Rubro-Negro tem interesse em Fausto Vera.

O acordo é complexo pois o Corinthians deve R$ 20 milhões ao Argentinos Juniors por Fausto.

“Houve uma conversa com o Flamengo, mas não evoluiu. O Flamengo se interessou em Fausto Vera e nós nos interessamos em Thiago Maia e Matheuzinho. Vamos retomar as conversas”, falou Rubão.

Fonte: UOL/FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/07:52:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...