VÍDEO: Avião com 379 pessoas a bordo colide com aeronave da Guarda Costeira e pega fogo no Japão

Passageiros e tripulantes tiveram que ser evacuados depois que o avião da Japan Airlines se chocou com uma aeronave da Guarda Costeira.

Um avião da Japan Airlines (JAL) pegou fogo na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira (2/1), após uma colisão no solo. A TV japonesa NHK informou que 367 passageiros e 12 tripulantes estavam a bordo, mas todos conseguiram sair. Ainda não há informação de feridos ou mortos.

A Guarda Costeira do Japão afirmou que uma de suas aeronaves colidiu com o Airbus da JAL. O aeroplano menor tinha seis pessoas a bordo. Uma ficou ferida, mas o estado das outras cinco ainda é desconhecido.

Veja a explosão:

Avião com 379 pessoas a bordo colide com aeronave da Guarda Costeira e pega fogo no Japão Veja ▶️ pic.twitter.com/2Ea1FjigGB — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) January 2, 2024

Avião da Guarda Costeira iria levar mantimentos para vítimas de terremoto

A aeronave da Guarda Costeira iria decolar para uma base na província de Niigata, com o objetivo de levar suprimentos para apoiar a área afetada pelo terremoto de magnitude 7,6 que atingiu o centro do Japão na segunda-feira (1º/1).

Imagens da NHK mostraram chamas emergindo perto da área do motor e bombeiros lutando contra o incêndio. Embora cerca de 70 caminhões de bombeiros tenham sido enviados, a aeronave estava quase totalmente envolvida pelas chamas às 18h30 (horário local).

Todas as pistas de Haneda foram fechadas. Alguns voos estavam sendo desviados para o aeroporto de Narita, na província de Chiba.

Fonte: Bahia Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/08:14:45

