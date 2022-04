‘Disciplina no Crime’ – Criminosos quebram pernas e braço de suspeito, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações de populares, ‘Macaxeira’ é apontado como autor de vários furtos na localidade e provavelmente teria sofrido uma ‘disciplina’ cometida por membros de uma facção criminosa. (As informações são do O Impacto).

You May Also Like