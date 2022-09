Aos 70 anos, Vera Fischer exibe tanquinho e corpão sarado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A imagem rendeu muitos elogios para Vera, que está longe das telinhas desde “Espelho da Vida”, em 2018, mas voltou aos cinemas em “Me Tira da Mira”, lançado neste ano. (Com informações do DOL).

Uma dessas pessoas que usam da disciplina de cuidados com o corpo é a atriz Vera Fischer. No auge de seus 70 anos, ela publicou uma foto nas redes sociais na última quinta-feira (22), a qual tem dado o que falar.

Cuidar da saúde do corpo e da mente requer esforço, disciplina e, principalmente, muito foco. Os resultados do autocuidado são para a vida toda e representam um importante passo para um envelhecimento saudável.

