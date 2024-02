Polícia Civil prende homem condenado por abusar de alunos de escolinha de futebol no Mato Grosso

Um homem investigado pela Polícia Civil pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra crianças e adolescentes que frequentavam uma escolinha de futebol, em Cuiabá, foi preso nesta sexta-feira (09.02), na zona rural de Nova Ubiratã.

C.B.A., de 36 anos, teve a prisão definitiva decretada pela 14a Vara Criminal de Cuiabá, em dezembro do ano passado, após sentença que o condenou a 16 anos e quatro meses de reclusão.

Após levantamentos investigativos, a equipe policial da Delegacia de Sorriso o localizou em uma fazenda, na zona rural de Nova Ubiratã. Após o cumprimento do mandado, ele será encaminhado à unidade prisional de Sorriso.

Investigação

Em 2018, a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) de Cuiabá instaurou inquérito após a mãe de uma das vítimas relatar abusos sexuais praticados pelo pelo professor da escolinha de futebol que atendia estudantes dos bairros Dr. Fábio, Três Barras e Novo Horizonte. A escolinha atendia dezenas de crianças e adolescentes, do sexo masculino, com idades entre 8 a 16 anos.

As investigações evoluíram e duas mães de outras vítimas, todas de 14 anos, denunciaram que seus filhos também tinham sofrido abuso sexual pelo professor.

Os dois adolescentes passaram por exame de corpo delito e por atendimento da equipe psicossocial ficou confirmado que sofreram estupro. Um dos meninos foi abusado sexualmente quando retornou de uma viagem da escolinha.

A mãe contou que o filho viajou para o Rio de Janeiro e Goiás para participar de testes de seleção e, durante a viagem, foi abusado sexualmente pelo professor. A mãe informou que os abusos ocorreram outras vezes, assim como ocorreu com outro garoto de 14 anos, amigo do filho, que teria sido abusado durante uma viagem a Curitiba (PR). O suspeito ainda teria feito o garoto tomar um medicamento e usar um gel na virilha alegando que era para melhorar o rendimento físico.

Segundo a apuração, o professor praticava os abusos durante viagens com os alunos, em hotéis onde ficavam hospedados. No celular dele, apreendido após sua prisão durante a fase do inquérito, foram encontradas dezenas de imagens de adolescentes em cenas de nudez e de sexo.

A investigação da Deddica identificou 11 vítimas, com idades entre 10 e 16 anos, que confirmaram abusos praticados pelo acusado.

A Polícia Civil identificou outra vítima no município de Nossa Senhora do Livramento e as investigações apontaram que ele também agiu na cidade de Sorriso, antes de vir para Cuiabá.

Fonte: Policia Civil MT – MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2024/10:03:25



