Distrito de Cuiu-cuiu, em Itaituba, recebe nova viatura da PM

(Foto: ASCOM / PMPA) – Representando o Governador Helder Barbalho, o Comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, realizou a entrega de uma caminhonete Toyota Hilux ao distrito de Cuiu-cuiu, em Itaituba.

O veículo é considerado ideal para as especificidades do distrito, e será utilizada nas ações ostensivas e preventivas na localidade, que só pode ser acessada por embarcações ou aeronaves de pequeno porte.

“O distrito de Cuiu-cuiu também foi contemplado com uma nova viatura 4X4, compatível com as estradas e vicinais da região além de todas as vantagens operacionais, de segurança e custeio que o veículo representa”, frisou o Comandante-geral da PM durante a entrega da chave do veículo para o comandante do Destacamento.

Cuiu-cuiu – Situado próximo ao rio Crepuri, o distrito recebeu milhares de garimpeiros entre as décadas de 70 e início de 90, movidos pelo interesse em explorar ouro, entre outros minérios. Em maio do ano de 1982 a PMPA, em parceria com a comunidade, marcou território na região com a instalação do Destacamento do Cuiu-Cuiu.

Em razão da distância, difícil acesso e rusticidade da região, a localidade representa no imaginário policial militar um símbolo de alcance e abnegação da Corporação em prestar os serviços à população paraense, pois é o único órgão estadual que lá está de forma permanente.

Hoje, a unidade policial destacada é identificada como 105° PPD Água Branca, no entanto, mesmo com o passar dos anos, a missão de Servir e Proteger a população local continua a mesma, pois está expressa na placa de identificação da unidade do Posto Avançado de Apoio Cuiu-cuiu.

Avanços – Além de Cuiu-cuiu, outras 45 viaturas foram entregues para a melhoria dos serviços prestados pela PM em unidades vinculadas ao Comando de Policiamento Regional X – Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis, Placas, Aveiro, Trairão e Jacareacanga.

Texto: CB Josuelson

Por Matheus Soares (PM)

