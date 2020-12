Ex-secretário de Saúde do Pará é alvo de busca em operação sobre suspeita de fraude em compra de álcool gel

Mandados são cumpridos no RS e em SP, onde fica uma das empresas investigadas por suposta lavagem de dinheiro.

O ex-secretário estadual da saúde do Pará, Alberto Beltrame, é alvo de busca na operação Transparência, deflagrada nesta sexta-feira (18) pelo Ministério Público do Pará. A investigação é sobre suspeita de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e corrupção na compra irregular de álcool em gel por parte da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

Há mandados sendo cumpridos no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Em SP, são 3 mandados de busca em uma empresa e duas casas na capital. A empresa de São Paulo é suspeita de ter sido usada para lavar o dinheiro de pelo menos R$ 1 milhão.

Peter Cassol, ex-integrante da Sespa, também é alvo da operação. Além da compra de álcool gel, são investigadas ainda outras compras relacionadas a testes, respiradores e outros insumos.

Alberto Beltrame é investigado pela Polícia Federal por supostas fraudes na compra de respiradores pulmonares pelo Governo do Pará para ajudar no combate ao novo coronavírus. Sua residência em Belém e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, já tinham sido alvos de operação.

A Sespa afirma que apoia as ações dos órgãos fiscalizadores e está à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos. O G1 tenta contato com os investigados.



Foto: Bruno Cecim/Agência Pará

Por: Isabela Leite, da Globonews

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...