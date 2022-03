Comunidade de São Marcos convida para Festa do Padroeiro em Novo Progresso

O dia 24 de abril de 2022, será a celebração do Padroeiro da Igreja Católica da comunidade São Marco em Novo Progresso.

A data, terá uma programação especial realizada pela Comunidade São Marcos, no Bairro São Marcos em Novo Progresso.

Conforme a diretoria a missa será celebrada as 10h00min do dia 24 de abril, logo após a Missa, acontecerá um churrasco no pavilhão da Igreja, para angariar recursos em prol da manutenção da Igreja da comunidade e em prol da Paróquia.

“O churrasco custará o valor de R$ 80 acompanhado de arroz, maionese, mandioca, farofa e salada”.

A tarde matine dançante com artistas regionais, com bebida gelada!

Segundo a organização, as reservas do churrasco podem ser feitas pelo telefone (93) 98119 – 4640. “Aceitamos cartão de crédito e PIX”, informam.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/03/2022/16:31:13

