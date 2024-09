Divisão Estadual de Narcóticos apreende 22 pés de maconha, em Ananindeua | PA

Foto: Divulgação | No imóvel foi encontrado todo um aparato de irrigação, climatização e iluminação de uma estufa (conhecida como Grow) de diversos pés da planta.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), apreendeu nesta quarta-feira, 4, 22 pés de maconha em uma residência, localizada no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Após uma denúncia anônima, equipes da Denarc iniciou com as investigações e identificaram o imóvel, bem como o tráfico de entorpecentes na modalidade de plantio/cultivo da planta tipo Cannabis Sativa-L dentro do imóvel.

“Esta ação da DENARC reforça a luta da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em nosso estado, visando a redução de crimes decorrentes do tráfico e uso de drogas. Reforçamos que o disque-denúncia é fundamental para que os cidadãos se tornem protagonistas na luta contra a criminalidade e auxiliem fornecendo informações que possam ser decisivas para as ações policiais”, disse o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Em um dos cômodos da residência, foi encontrado todo um aparato de irrigação, climatização e iluminação de uma estufa (conhecida como Grow) de diversos pés da planta, popularmente conhecida como maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao proprietário da residência que foi conduzido até a unidade policial.

O homem vai responder pelo crime de tráfico de drogas, conforme prevê o Art.33 do Código Penal Brasileiro.

O delegado e titular da Denarc, Davi Cordeiro, explica como funcionava o esquema e ressalta os trabalhos contínuos realizados para coibir este tipo de crime. “O sistema montado pelo flagranteado era bem arquitetado e eficiente, com iluminação e temperatura adequadas, possuindo todos os cuidados para o plantio no interior da estufa, visando uma melhor qualidade do entorpecente. As plantas seguiam o processo de sementes, germinação e , depois, seguiam para os vasos maiores”, explicou o delegado.

A ação contou com o apoio das equipes de Perícia de Identificação de Espécie/Vegetal e Perícia Química Forense da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA).

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2024/13:52:30

