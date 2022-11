DJ de aparelhagem é morto a tiros durante festa em Concórdia do Pará

Denisom Rosa, mas era conhecido como “DJ Bull”, e trabalhava no ramo de aparelhagem no município – (Foto:Reprodução/Redes sociais).

A motivação do crime teria sido um desentendimento com uma outra pessoa que participava do evento

Um homem foi morto a tiros durante uma festa realizada nas margens do “Lago do Onça”, em Concórdia do Pará, no nordeste do estado, na madrugada desta terça-feira (1°).

A vítima se chamava Denisom Rosa, mas era conhecido como “DJ Bull”, e trabalhava no ramo de aparelhagem no município. A motivação do crime teria sido um desentendimento com uma outra pessoa que participava do evento.

Testemunhas disseram que um homem havia dado um escorão no DJ, que revidou jogando cerveja no rosto do criminoso. Em seguida, o desafeto sacou uma arma e atirou contra o Denisom, o atingindo na cabeça.

O caso aconteceu por volta das 2h. Após executar a ação, o assassino, que ainda não teve o nome identificado, fugiu do local rapidamente. Amigos da vítima disseram que ele era bastante conhecido no município por suas apresentações em diversos eventos, o DJ tinha aproximadamente 33 anos de idade.

Os participantes da festa ainda tentaram socorrê-lo, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Diante disso, o corpo de Bull foi levado ao hospital municipal João Lins de Oliveira para passar pelos primeiros procedimentos e posteriormente ser liberado para ser velado pela família. Diante do crime violento, a delegacia de Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar e apurar todo o caso.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (Com informações do site Giro Tomé-Açú).

