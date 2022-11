Prefeito e vereador de Porto de Moz são presos pela PF

(Foto:Reprodução) – Na manhã de terça-feira (1º), a Polícia Federal (PF) prendeu o prefeito e um vereador do município de Porto de Moz pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo.

O flagrante foi feito durante a Operação Voo Livre 2, que investiga a suspeita de desvio de verbas públicas no município.

De acordo com a PF, a equipe entrou na casa do prefeito Rosiberg Torres Campos, para cumprir um mandado de busca e apreensão, com objetivo de apurar fraudes em licitações e corrupção.

Após apreender celulares e pendrives, foi encontrada uma espingarda semiautomática escondida embaixo de uma cama, três carregadores, 143 munições; e 85 cartuchos calibre 22.

O prefeito teria pegado a espingarda emprestada de um vereador, que foi ao local com o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Assim, o prefeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma (por manter a espingarda dentro de casa); já o vereador, embora tivesse o registro legal do armamento em seu nome, incorreu no porte ilegal, por tê-lo emprestado sem autorização.

A Operação Voo Livre 2 é um desdobramento da primeira fase, deflagrada no início deste ano, depois de dois anos de investigação. Na ocasião, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no município de Altamira, sede da empresa que teria sido beneficiada por uma licitação fraudulenta.

De posse dos indícios de materialidade, foi feita a segunda etapa da operação, tendo como alvo o prefeito, pois o município de Porto de Moz é quem teria feito a contratação irregular da empresa e usado passagens aéreas para viagens de lazer.

Ainda conforme a PF, o prefeito e o vereador foram soltos após pagar fiança.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Por meio desta, venho informar que a Polícia Federal esteve no município de Porto de Moz numa diligência administrativa no início da manhã desta terça-feira 01/11/2022.

Tratatava-se de um mandado de busca e apreensão para averiguação de denúncia relacionada a supostas irregularidades em contratos da Prefeitura com uma determinada empresa que atua nesta região e que possui contratos administrativos com o município de Porto de Móz.

Ressalto que a operação não encontrou qualquer valor em dinheiro e nem documentos que comprovassem a falsa denúncia, tendo sido encontrada apenas uma arma de fogo (espingarda) devidamente registrada e pertencente a um parente meu (meu primo), a qual, havia sido deixada por ele em casa, no dia anterior, já que íamos para a zona rural do município, neste feriado de finados.

Em razão da espingarda estar registrada, mas de posse de quem não é seu regular proprietário, tivemos que ir até a delegacia local prestar esclarecimentos e, posteriormente, fomos liberados.

Esclareço que colaboramos junto às autoridades policiais que aqui estiveram presentes, com objetivo de dirimir eventuais dúvidas.

Ressaltamos que a transparência da nossa administração é o pilar que sustenta o nosso governo democrático e popular.

Encontro-me, desde o início da tarde, despachando normalmente na Prefeitura Municipal e continuarei firme trabalhando para construir um município melhor para todos os portomozenses. (Com informações do O Impacto)

Jornal Folha do Progresso em 01/11/2022/18:18:09

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...