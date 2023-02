Jogador de futebol morre após ser atingido por raio no Pará

Jogador morreu após ser atingido por raio no nordeste do Pará — Foto: Reprodução/Redes sociais

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu após raio atingi-lo quando estava na varanda da casa. Com 26 anos, ele jogou em times na região de Castanhal e já ganhou títulos.

Atleta morre após ser atingido por raio em Castanhal, no nordeste do Pará

Um jogador de futebol morreu após ser atingido por um raio quando estava na varanda de casa na zona rural de Castanhal, no nordeste do Pará.

Mário Natalino, de 26 anos,foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. A morte ocorreu após um temporal na tarde de quinta-feira (10) na Agrovila Cupiúba, onde Mário morava.

O corpo dele foi liberado para a família no fim da manhã desta sexta (11) após passar por exames. Ele será velado na comunidade onde morava.

Em 2013, foi campeão paraense sub-17 com o time Castelo dos Sonhos, que emitiu nota de pesar.

Atualmente, ele era atleta do Jardelândia Futebol Clube, de Castanhal. Em 2022, Mário Natalino disputou a primeira divisão do Campeonato Castanhalense de futebol.

Cuidados com raios

Nesta época do ano há mais possibilidade de raios no Pará que nos demais meses pelo aumento da chuva e temporais durante o chamado “‘inverno amazônico”.

Em janeiro, uma pessoa ficou ferida no nordeste paraense após um raio atingir uma residência. Esta semana, um hospital teve aparelhos danificados após um raio atingir a unidade de saúde.

Segundo os Bombeiros Militar do Pará, entre os cuidados a serem tomados:

Ao iniciarem as chuvas, é necessário sair da água se estiver em praias, rios ou outros balneários, e procurar um local abrigado, seguro, e não ficar embaixo de árvores.

A exposição em áreas abertas eleva o risco de alguém ser atingido por raio

Segundo a Semas, “os locais mais frequentes onde houve mortes por causa de raios foram em: áreas rurais, proximidade de redes elétricas ou hidráulicas, atividades na água (praias, rios ou piscinas), embaixo de árvores e regiões descampadas”.

Se mesmo assim algum incidente acontecer, pedir socorro ligando para o 193.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/02/2023/07:34:26

