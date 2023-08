DJ de IA vai chegar a todos os utilizadores do Spotify

Esta nova funcionalidade já se pode encontrar na América do Norte e também no Reino Unido e Irlanda. (Foto:© Shutterstock).

O Spotify revelou o lançamento global de uma nova funcionalidade chamada “DJ”, que foi introduzida há seis meses na América do Norte e cerca de três meses atrás no Reino Unido e na Irlanda.

Essa nova funcionalidade, que será implementada gradualmente para todos os usuários premium do Spotify, oferece uma seleção personalizada de músicas, incluindo comentários (em voz sintética) com informações contextuais sobre as músicas e artistas que o usuário ouviu anteriormente.

De acordo com o site TechCrunch, apesar de ser lançada em mercados com diferentes idiomas, a funcionalidade “DJ” permanecerá disponível apenas em inglês.

