Sabia que é possível saber quem está usando o Wi-Fi de forma clandestina?

Todo mundo, em algum momento, já deve ter emprestado o sinal de Wi-Fi de sua residência para algum amigo ou vizinho; a prática é comum e ajuda a preservar os dados de internet móvel de seus entes e amigos. Mas o que fazer quando é percebido que alguém está utilizando o sinal de Wi-Fi sem permissão?

O Wi-Fi é a extensão digital do lar. Nessa rede ficam armazenados dados e informações importantes a respeito do proprietário da rede e dos dispositivos conectados a ela, por este motivo é muito importante manter a rede segura e protegida.

Além de prejudicar a velocidade da banda ao conectar muitos dispositivos sobrecarregando a rede, essas pessoas com más intenções podem fazer downloads de arquivos que sejam ilegais, utilizando o endereço de IP do proprietário da rede, e este acaba se tornando o responsável pelo crime; além disso, é possível hackear dispositivos e até infectar a rede com vírus.

Como identificar através do desktop

Para identificar quem são os intrusos na rede através do desktop, é preciso utilizar algum programa de identificação, como o Angry IP. Normalmente, a interface desses softwares é bem simples e intuitiva; nela, o proprietário escolhe sua rede e insere sua senha.

Após fazer uma rápida varredura, o programa consegue identificar todos os dispositivos que estão conectados, separando em duas listas, uma para aparelhos ativos (que estão conectados no momento) e outra para inativos (dispositivos que em algum momento já estiveram conectados na rede).

Os dispositivos são identificados através de um número IP, portanto é preciso saber os respectivos números dos dispositivos usuais da residência, todos os demais podem ser bloqueados através de um botão na maioria dos softwares de identificação.

Em geral, esses softwares de identificação de dispositivos de rede são gratuitos, e estão disponíveis para Windows, MAC e Linux. Após a correta remoção dos penetras na rede, é preciso alterar a senha para uma que seja mais difícil de ser quebrada; em geral, utilizar letras e números que não sejam datas ou nomes é recomendado.

E pelo smartphone?

A maneira mais simples de descobrir quais dispositivos estão conectados a uma rede Wi-Fi é utilizar aplicativos de análise, disponíveis para a maioria dos smartphones do mercado. Alguns dos aplicativos estão disponíveis para sistema iOS, como no iPhone 11, e outros apenas para os sistemas Android.

Um bom aplicativo que está disponível para os dois sistemas é o IP Tools: WiFi Analyser; com o aplicativo, basta apenas logar na rede que ele vai executar uma varredura, através de um Ping (o aparelho manda um sinal e espera a resposta de outros aparelhos que estão na mesma rede); ao obter a resposta, o app vai demonstrar em lista todos os aparelhos conectados, e, assim como na versão para desktop, é possível bloquear determinados aparelhos da rede. (Com informações do O Impacto – Foto: Reprodução / iStock).

Jornal Folha do Progresso em 20/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...