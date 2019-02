Astrônomos detectam os traços de oxigênio mais distantes do Universo

O Universo tem uma idade estimada em 14 bilhões de anos.

Astrônomos detectaram os traços de oxigênio mais distantes do Universo, numa galáxia a 13,28 mil milhões de anos-luz de distância da Terra e quando o Universo ainda ‘dava os primeiros passos’, foi divulgado nesta quarta-feira (16).

As observações foram feitas com o ALMA (na imagem), um radiotelescópio operado no Chile pelo Observatório Europeu do Sul.

A descoberta da assinatura de oxigênio, elemento essencial para a vida tal como se conhece, na jovem galáxia MACS1149-JD1 sugere, segundo os cientistas, que os ambientes ricos em componentes químicos evoluíram rapidamente.

A galáxia foi observada com o ALMA quando o Universo tinha 500 milhões de anos, o que significa, de acordo com uma nota do Observatório Nacional de Radioastronomia dos Estados Unidos, que a MACS1149-JD1 começou a formar estrelas ainda mais cedo, 250 milhões de anos depois do ‘Big Bang’, um ‘fogo-de-artifício’ de partículas que marca o início do Universo.

Uma equipe de astrônomos de instituições dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão reconstruiu a história da formação de estrelas na galáxia utilizando dados obtidos na luz infravermelha (invisível) com os telescópios espaciais Hubble e Spitzer, ambos operados pela agência espacial norte-americana NASA.

Os resultados do trabalho são publicados na revista científica Nature, nesta quarta-feira (16).

