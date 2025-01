DMTU desaparece das ruas e número de mortes no trânsito aumenta em Jacundá

(Foto: Arquivo) – Nos últimos três anos, Jacundá contabilizou 44 mortes no trânsito, sendo 16 delas somente no ano de 2024

O Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU) de Jacundá, responsável pela fiscalização e regulamentação do tráfego na cidade, não tem sido visto nas ruas desde antes das eleições de 2024. A ausência dos agentes de trânsito, que desempenham um papel crucial na organização do tráfego e na redução de acidentes, tem gerado preocupação entre a população local. A fiscalização das vias e a sinalização adequadas são consideradas fundamentais para a segurança nas ruas, especialmente em uma cidade com mais de 40 mil habitantes.

Em resposta a essa situação, o Ministério Público do Pará (MPPA) emitiu uma recomendação à Prefeitura de Jacundá, solicitando medidas urgentes para a retomada das atividades do DMTU. Entre as ações cobradas pelo MP, está o reforço na fiscalização do trânsito, melhorias na sinalização das vias e a realização de um novo concurso público para contratação de agentes de trânsito. No entanto, até o momento, não houve qualquer resposta oficial por parte da administração municipal sobre as providências a serem adotadas.

A falta de fiscalização e a ausência de agentes de trânsito nas ruas coincidem com um aumento substancial no número de acidentes na cidade. Nos últimos três anos, Jacundá contabilizou 44 mortes no trânsito, sendo 16 delas somente no ano de 2024. Este aumento acentuado nas fatalidades é um reflexo da falta de medidas adequadas para conter o crescimento da violência no trânsito, o que se agrava pela ausência de fiscalização constante. Em fevereiro de 2024, quatro pessoas morreram em acidentes envolvendo motocicletas, evidenciando um problema crescente na cidade.

Apesar das cobranças do MPPA, que em dezembro de 2024 novamente questionou a Prefeitura sobre o cumprimento das recomendações, nenhuma ação concreta foi tomada. A população de Jacundá segue preocupada com a falta de resposta da administração municipal, já que a ausência do DMTU nas ruas não só compromete a segurança no trânsito, mas também a confiança da população nas políticas públicas de mobilidade e segurança viária. A situação se torna ainda mais grave, considerando a quantidade de mortes no trânsito em um município de tamanho médio.

A reportagem do Portal Debate não conseguiu contato com a Prefeitura Municipal de Jacundá para comentar esta matéria, mas o espaço no diário de notícias seguirá aberto para manifestação futura.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate

