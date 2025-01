Megaoperação prende 13 membros de facção criminosa no Pará

Operação Gênesis no Pará resulta em 13 prisões de suspeitos de facções criminosas, com apreensões de armas e drogas. | Divulgação/Polícia Civil

Operação Gênesis no Pará resulta em prisões de suspeitos de facções criminosas, com apreensões de armas e drogas.

Uma megaoperação foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará (PC/PA), por meio da Delegacia de Repressão à Facções Criminosas (DRFC/DRCO) e da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP). Além do Pará, os mandados de prisão foram cumpridos em Minas Gerais, Ceará, Goiás e Santa Catarina.

Na madrugada desta sexta-feira (31), 13 pessoas foram presas, suspeitas de ocuparem posições de destaque em uma facção criminosa no Pará. Os suspeitos ostentavam os cargos de “idealizadores de missão”. Durante a operação, nomeada Gênesis, uma pessoa morreu. Além das prisões, foram apreendidas armas de fogo, munições, drogas e aparelhos celulares.

No Pará, as prisões ocorreram em Belém e nos municípios de Ananindeua, Santa Izabel, Tucuruí, Canaã dos Carajás e Redenção. A operação contou com a participação de 25 equipes policiais, totalizando mais de 100 agentes envolvidos.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão, um dos suspeitos, conhecido como “Armandinho”, que além de ocupar posição de destaque na organização criminosa, também é investigado por ser o autor de extorsões contra comerciantes na região de um shopping em Ananindeua, morreu em confronto com equipes policiais.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. Veja imagens da operação abaixo:

Operação Gênesis

A Operação Gênesis visa combater facções criminosas do estado do Pará. Todos os alvos da operação têm participação ativa em organizações criminosas, sendo autores de diversos crimes, como extorsões e atentados contra agentes do Estado, com participações em 37 ataques contra policiais em 2024.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. As investigações prosseguem para localizar e dar cumprimento aos mandados prisionais dos demais indiciados. Ao todo, 34 foram expedidos.

Fonte: Polícia Civil do Pará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/13:29:09

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

