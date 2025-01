Suspeito de latrocínio e roubo de gado morre em confronto com a PM no sudeste do Pará

(Foto: Reprodução) – Pedro Leonardo da Silva Costa estava sumido desde o assalto a três caminhões de gado na região.

Na ocasião, quatro suspeitos foram presos, mas Pedro conseguiu fugir e se escondeu em uma área de mata

Um homem suspeito de latrocínio e roubo de gado morreu em confronto com a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (30), por volta das 19h, na zona rural de Brejo Grande do Araguaia. Pedro Leonardo da Silva Costa estava sumido desde o assalto a três caminhões de gado na região. Na ocasião, quatro suspeitos foram presos, mas Pedro conseguiu fugir e se escondeu em uma área de mata.

Durante a fuga, o suspeito avistou uma motocicleta com um casal na Vicinal OP-3 e efetuou disparos contra as vítimas. O piloto da moto morreu no local, e a passageira foi atingida no braço. Após o ataque, Pedro roubou a motocicleta e fugiu em direção a uma região de mata no caminho para Palestina do Pará.

A Polícia Militar iniciou buscas e cercou o suspeito próximo a um rio. Durante a abordagem, Pedro atirou contra os policiais, que reagiram. Ele foi alvejado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado pela Superintendência Regional de Polícia Civil de Marabá, que dará continuidade às investigações sobre a participação do suspeito nos crimes. As buscas por outros possíveis envolvidos seguem em andamento.

A Polícia Militar reforçou o policiamento na região para evitar novos crimes e garantir a segurança da população rural. A identidade da vítima do latrocínio e o estado de saúde da mulher ferida não foram divulgados até o momento.

Leia Também:

Suspeito de roubo de gado atira em casal, mata homem e foge com motocicleta em Brejo Grande do Araguaia no Pará

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Costa Verde e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/14:38:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...