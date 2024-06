Polícia Civil desmancha esquema de falsificação de atestados médicos no sudeste do Pará

Imagem: Reprodução / Correio de Carajás

A Polícia Civil de Marabá desmanchou um esquema de emissão de atestados médicos falsos, no município da região sudeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (12). As investigações apontaram para Ricardo Fonseca Feitosa como o principal suspeito. Ele foi ouvido e liberado por não estar em situação de flagrante. As investigações do caso continuam por meio da delegacia de polícia da Cidade Nova de Marabá.

Durante as investigações foram encontrados carimbos e atestados com os nomes de dois médicos locais do Hospital Municipal de Marabá (HMM), em uma lixeira próxima ao condomínio onde o suspeito reside. As informações foram divulgadas pelo Correio de Carajás.

A investigação começou após denúncias de empresários que suspeitaram da frequência que funcionários apresentavam atestados médicos que pareciam ser falsificados, supostamente emitidos por médicos do hospital municipal. Com os documentos, a polícia ouviu os profissionais de saúde envolvidos, que negaram ter emitido os atestados, e não reconheceram as assinaturas.

Os funcionários que apresentaram os atestados foram interrogados e confirmaram a falsidade dos documentos. Segundo a polícia, inicialmente Ricardo resistiu à intimação que ocorreu nesta manhã, mas com o material encontrado na lixeira perto de sua casa, aumentou as suspeitas.

Ao ser confrontado com as evidências, Ricardo teria confessado que manipulava os carimbos e confeccionava atestados médicos falsos. Os documentos eram vendidos por valores entre R$ 40 e R$ 70. A polícia civil continuará investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do esquema.

O Grupo Liberal tenta contato com a defesa de Ricardo Fonseca Feitosa. A reportagem também entrou em contato e aguarda resposta da Prefeitura Municipal de Marabá para saber se o suspeito tinha alguma relação com o Hospital Municipal de Marabá e se alguma investigação irá apurar o envolvimento de outras pessoas. O espaço segue aberto.

Fonte: Correio de Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2024/11:00:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...