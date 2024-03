Do cultivo de cacau ao chocolate: mesmo com reajuste, ovos de Páscoa apresentam expectativa de alta de vendas no Pará

Mesmo com alta nos preços, expectativa é de aumento nas vendas de ovos de Páscoa — Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mesmo com alta de 20% no preço dos ovos de Páscoa, expectativa é de crescimento nas vendas, segundo associação.

Os ovos de chocolate estão em destaque e podem ser encontrados de diversas cores, diversos tamanhos e sabores. Os produtos estão mais caros em relação ao ano passado nos supermercados da Grande Belém, com reajustes que chegam a mais de 20%, segundo levantamento do Dieese.

Os aumentos dependem do tipo do produto, fabricante local de venda e tamanho. As justificativas para os reajustes estão relacionadas às mudanças climáticas que encarecem a matéria prima do chocolate, e os custos com as embalagens.

Apesar das altas, o consumo de chocolate tem aumentado ao longo dos anos, atingindo 3,6 quilos por pessoa em 2022, um aumento de 10% em relação ao ano anterior (2021 com 3,2 kg).

Para este ano, a expectativa é de mais crescimento nas vendas, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas.

“Eu estou sempre pesquisando, em vários supermercados, e normalmente só compro na semana da Páscoa mesmo”, diz a advogada Luciana Cavaleiro.

Tendência de crescimento no Pará

Em média, 1.700 empresas de fabricação de produtos derivados do cacau foram abertas, em todo país, segundo levantando do Sebrae. No Pará, a tendência tem sido de crescimento também: 128 novos empreendimentos foram abertos entre 2019 e 2023.

Para empreendedores do ramo, a Páscoa é sempre bem vinda. Márcia Nóbrega aposta na variedade e criatividade. Os ovos artesanais de chocolate estão no topo do maior faturamento no ano da empreendedora.

“A Páscoa é uma euforia danada, pra dar aquela lembrancinha, e é muito importante dar uma lembrança saudável, com ingredientes finos, para não prejudicar a saúde”, comenta Márcia.

Além da venda do produto final, a empreendedora tem uma plantação de cacau no interior do Pará.

“A gente faz o chocolate desde a plantação. É feita a colheita, fermentação, cercagem, torragem, vai para o moinho de pedra, e parte para os nossos produtos. A nossa clientela busca o chocolate saudável”, diz.

Planejamento é importante para fechar vendas

Em média, 25 empresas surgem no Pará, nos últimos cinco anos, de acordo com o Sebrae. O setor do chocolate está se desenvolvendo, até mesmo pela demanda, o Brasil tem aumentado o consumo de chocolate.

As dicas do Sebrae são:

Ser criativo na divulgação;

Oferecer opções;

Se organizar para atender as demandas.

“Fazer um bom planejamento, se organizar, às vezes a falta de um ajuste deixa de vender a quantidade desejada”, indica o gerente da Agência Metropolitana do Sebrae no Pará, Igor Silva.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2024/17:34:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...