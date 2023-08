Globo cancela The Voice Brasil após 11 anos, e próxima temporada é a última do reality

A queda de audiência e de repercussão nos últimos anos foram fatores preponderantes para que a atração musical saísse do ar (Foto:© Divulgação).

A Globo decidiu cancelar o The Voice Brasil. Após 11 temporadas, a emissora vai produzir a última leva de episódios, a 12ª desde que chegou no Brasil, ainda neste segundo semestre, com apresentação de Fátima Bernardes, mas a atração não deve voltar à grade em 2024. A queda de audiência e de repercussão nos últimos anos foram fatores preponderantes para que a atração musical saísse do ar.

A reportagem teve acesso ao pacote comercial enviado para o mercado publicitário, que informa sobre a derradeira temporada da atração. “Em 2023, o programa retorna para a sua 12ª e última temporada. Com origem na Holanda, em 2010, a franquia se espalhou pelo mundo e conquistou o coração de todos. Depois de 11 temporadas, a versão brasileira retorna para sua temporada final”, diz o documento.

Procurada, a Globo não se posicionou oficialmente até a última atualização de texto. Mas desde 2021, pelo menos, já existia uma ala na Globo que considerava que o The Voice Brasil era um programa desgastado.

Em 2020, a atração chegou a perder na média da temporada para o reality A Fazenda 12, então comandado por Marcos Mion na Record. Em 2022, a estreia de Fátima Bernardes conseguiu apenas 15 pontos de audiência na Grande São Paulo, a pior desde 2013. Cada ponto representa 207 mil indivíduos na capital paulista.

Desde que estreou na TV brasileira em 2012, o programa teve 22 edições. É uma média de duas por ano. Além das 11 temporadas tradicionais, foram oito do The Voice Kids e mais duas do The Voice+, com cantores idosos. Em 2023, além da versão tradicional, o The Voice Kids foi exibido no primeiro semestre. Já o The Voice+ foi cancelado.

Outro fator que pesou foi a pouca procura comercial da edição tradicional de 2022 e da versão infantil deste ano. Mesmo com Fátima, o The Voice 2022 teve apenas dois patrocinadores, número considerado baixo para os padrões da Globo. O The Voice Kids teve apenas um, bem abaixo do que conseguiu em anos anteriores.

Ainda não há informação sobre o que a Globo colocará no lugar do programa para completar sua grade.

