Mulher morre após supostamente ser atingida por raio dentro de embarcação no Marajó

O sepultamento de Aldenise Ferreira Ferreira foi realizado na manhã desta quarta-feira (12) (Foto:Reprodução / Notícias Marajó).

O marido da vítima também teria sido atingido pela descarga elétrica e caído da embarcação

Aldenise Ferreira Ferreira morreu, na noite desta terça-feira (11), após, supostamente, ter sido atingida por um raio enquanto navegava nas proximidades da Vila de São Miguel do Pracuúba, zona rural do município de Muaná, no Marajó. Um familiar dela disse que o raio caiu dentro da pequena embarcação, a qual a vítima estava acompanhada do marido, a irmã e o cunhado, que tinham chegado de Belém. A mulher morreu na hora. O sepultamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (12). As informações são do Notícia Marajó.

O mesmo familiar que revelou detalhes do acidente, que pediu para não ser identificado, acrescentou que o companheiro de Aldenise também teria sido atingido pela descarga elétrica e caído no rio. Ele conseguiu sobreviver. Teve apenas ferimentos nos braços. Já a irmã da vítima teria desmaiado e o cunhado seria o único que ficou consciente para conseguir o resgate.

No momento do incidente caia uma tempestade na região. Conforme o parente de Aldenise, o raio atingiu a embarcação quando os quatro saiam da Vila de São Miguel do Pracuúba e voltavam para casa. A mulher estaria na frente do barco com uma lanterna para iluminar o caminho. A suspeita é de que o metal tenha atraído a descarga.

O delegado de Polícia Civil, Diego Catunda, confirmou o caso e disse que, embora “até então tudo indique ter sido morte natural”, vai averiguar ainda hoje (12) se houve algum tipo de negligência para poder instaurar um inquérito, se for o caso. A Polícia Civil só investiga morte violenta ou com alguma suspeita de crime.

