Dois acusados de matar jornalista, em Peixoto de Azevedo são condenados a mais de 10 anos

Assassinato de jornalista em Peixoto de Azevedo foi registrado por câmeras — Foto: Divulgação

Edney Menezes, de 44 anos, foi surpreendido pelos dois homens em uma moto, que efetuou os disparos de arma de fogo contra ele, que morreu no local, em novembro de 2020. Crime ocorreu depois da divulgação das eleições municipais daquele ano.

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT) e condenou os dois acusados de matar o jornalista Edney Menezes, de 44 anos, em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. A decisão foi proferida na sexta (23) e divulgado pelo MP nessa segunda-feira (26).

Ao g1, a defesa dos acusados informou que, em respeito à família da vítima, prefere não comentar o caso.

O crime ocorreu em novembro de 2020, quando Edney foi executado com tiros à queima-roupa dentro do carro dele no centro da cidade. Meses antes de ser morto, o jornalista teria contado à família que estava sendo ameaçado.

As câmeras de segurança da região registraram o momento em que ele foi executado por dois homens em uma motocicleta em um cruzamento.

O autor dos disparos foi identificado como Felipe Aguiar da Costa, que foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado, e o companheiro dele, Vinícius Carlos dos Santos que pilotava a moto, recebeu a pena de 15 anos e nove meses de reclusão em regime fechado.

Segundo a decisão da 1ª Promotoria Criminal do município, eles não podem recorrer da sentença em liberdade. Os dois também devem pagar, individualmente, R$ 5 mil por danos morais para a família da vítima, com objetivo de ao menos cobrir os custos do funeral e despesas processuais.

O crime foi cometido por motivo fútil, segundo a decisão, por causa de uma briga entre Felipe e Vinícius com o jornalista. Eles dificultaram a defesa da vítima, que foi surpreendida enquanto mexia no celular, estava desarmada e foi atingida por diversos disparos de arma de fogo na cabeça.

Na denúncia do MP, o jornalista andava pelas ruas da cidade logo após a divulgação do resultado das eleições municipais de 2020. Ele acompanhava os simpatizantes dos candidatos eleitos. Nesse percurso, Edney foi perseguido por outro suspeito que compartilhava as informações sobre sua localização para a dupla.

Quando ele parou o carro no cruzamento, os dois apareceram na moto e efetuaram os disparos de arma de fogo. O suspeito responsável por comunicar a dupla, Valdiran de Oliveira Brito, morreu durante a instrução processual.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2023/08:12:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...