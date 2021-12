Dois assaltantes são presos e um morto após perseguição em Santa Izabel do Pará

(Foto:Reprodução) – O trio vinha desde Castanhal fugindo após cometer um assalto

Dois criminosos foram presos e um morreu em uma ação do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Santa Izabel do Pará, município na Região Metropolitana de Belém. O trio vinha desde Castanhal fugindo após cometer um assalto, e acabou sendo interceptado pelo batalhão izabelense ao passar pela rodovia BR-316, perto do bairro da Piçarreira.

Por volta das 16h30, o 12º BPM foi informado sobre um roubo a uma residência no município vizinho, de onde os assaltantes fugiram em alta velocidade. Com essas informações em mãos, uma guarnição avistou um veiculo com as características do carro roubado no crime. Ao tentar fazer a abordagem, o carro acelerou, e uma perseguição começou, encerrando apenas depois de o motorista perder o controle do veículo e colidir com uma estrutura metálica na margem da rodovia federal.

Neste momento, os policiais prenderam dois dos ocupantes do veículo – um homem e uma mulher – mas um terceiro suspeito conseguiu fugir para uma área de igapó. As guarnições permaneceram no cerco da área, sendo que pouco depois, policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) localizaram o suspeito. Segundos esses policiais, ele estava armado com um revólver calibre 38 e atirou, sendo atingido quando a guarnição disparou em resposta. Após atingido, o acusado foi levado ao Hospital, onde foi constatada sua morte.

Além da arma, foram apreendidos ainda sete aparelhos celulares e duas máquinas de cartão de crédito dentro do carro, um Chevrolet Cobalt, que também havia sido roubado pelo bando. Marcos Vinicio Favacho Santos e Amanda Favacho Santos, presos no momento da colisão, também foram apresentados da delegacia de Polícia Civil.

Por:O Liberal

