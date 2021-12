Foragido da justiça é capturado pela PM em Itaituba (PA)

Adailson Cardoso da Silva, o acusado. (Foto: Reprodução)

Prisão ocorreu na quinta (02), no bairro da Floresta durante uma abordagem policial.

Itaituba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Paraense. É o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. Possui o décimo terceiro maior produto interno bruto no estado. A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil, além de ser destaque nos vestibulares regionais, estaduais e nacionais, e no ensino da música.

A Polícia Militar (PM) capturou na última quinta-feira (02), por volta de 23h, um foragido da justiça, identificado como Adailson Cardoso da Silva. Prisão ocorreu na 6ª rua do bairro da Floresta, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, durante a noite a polícia realizou uma abordagem a Adailson, ao ser feita a consulta do nome acusado no aplicativo Sinesp Cidadão foi verificado que em seu nome havia um mandado de prisão.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

