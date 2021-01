Mulher é assassinada a facadas pelo namorado que não aceitava gravidez

A vítima mantinha um relacionamento há 4 meses com o principal suspeito de cometer o assassinato – (Foto:Reprodução)

Uma mulher que estava grávida, identificada como Lene de Castro Serrão, foi assassinada no primeiro dia deste ano. O caso aconteceu em Breves, no Marajó.

De acordo com informações preliminares, um homem identificado apenas como Adriano, com quem a vítima mantinha um relacionamento há quatro meses, é o principal suspeito de cometer o assassinato. O crime teria sido motivado pelo fato de Lene Serrão estar grávida do suspeito e ele não querer a criança.

O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma rede, bastante ensanguentada e com várias perfurações de facadas. Nenhum objeto da vítima foi subtraído pelo suspeito, que fugiu apenas com sua documentação e alguns objetos pessoais.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local e irá investigar o caso. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico legal (IML).

