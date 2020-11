Dois candidatos a vereador tiveram zero voto e receberam recurso eleitoral em Novo Progresso

(Foto:Reprodução TSE) – Dois candidatos a vereador em Novo Progresso não conseguiram nem ao menos um voto na eleição realizada no domingo, 15. Os dados são da Justiça Eleitoral, e foram acessados pelo Jornal Folha do Progresso após 100% das urnas apuradas. Os correntes são do PSDB e PROS.

Pelo PSDB, FELIZARDO NETO ALVES DA SILVA, com nome de NETO na urna, 52 anos, natural de Itaquatins (TO), devidamente registrado junto ao TSE, recebeu 300 (trezentos reais de doação , sendo R$ 200 do candidato e R$ 100 do fundo partidário, não foi votado por ninguém (zero votos). A segunda é do PROS (Partido Republicano da Ordem Social), JESSICA LIZANDRA CABRAL DA SILVA, nome de urna JESSICA,27 anos, natural de Santarém (PA), recebeu a importância de R$ R$1.168,60 (mil cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos) do Fundo Partidário e não obteve nenhum voto na urna. No sistema consta os dois como suplente.

Na lista ainda constam outros dois candidatos que tiveram dois votos, os demais acima de 9 votos. Consulte o resultado da eleição de 2020 clique AQUI

