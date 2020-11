Dono de conveniência denuncia mulher por golpe em seu estabelecimento. Esta presa.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O dono da conveniência contou que somente no dia 19 de Novembro foi ter ciência do golpe, tentou durante toda a semana encontrar a mulher, sem sucesso procurou a policia que agiu rapidamente e prendeu a vigarista que esta atrás das grades a disposição da justiça e vai responder pelo crime.

O Jornal Folha do Progresso fez uma pesquisa e chegou a mais outros estabelecimentos que foram vítimas do golpe, conforme apuração nos outros três estabelecimentos o montante ultrapassou o valor de R$ 10 mil. A suspeita de mais comerciantes vitimas da falsa transferência, que devem procurar a delegacia para registrar o golpe.

De mostra dos comprovantes enviado via whatsApp, o comerciante pode ver que a golpista fazia a transferência para data do dia seguinte, e cancelava a operação.

Imagens de segurança filmou a mulher que comprava diariamente em seu estabelecimento, e fazia transferência bancaria através do aplicativo do celular para conta corrente do comerciante, por vários dias ela comprou a vista quando fui checar a conta o dinheiro não tinha creditado, disse.

