PF deve convocar 1.200 aprovados em concurso

(Foto: Reprodução) -O ministro da Justiça, Sergio Moro, afirmou que a Polícia Federal deve convocar 1.200 aprovados no concurso de 2018 para minimizar o déficit de funcionários da instituição. O anúncio foi feito durante a Comissão de Sefurança Pública e Combate ao Crime Organizado, na Câmara dos Deputados, em Brasília. De acordo com o ministro, o presidente Jair Bolsonaro deu aval para convocar 600 aprovados ainda este ano e o restante, em 2020.

Já há concordância do presidente da República que nós aproveitemos esse mesmo concurso para chamar 600 este ano e mais 600 no início do próximo ano. Embora exista problema fiscal, é possível focalizar alguns recursos nessas políticas importantes”, afirmou o ministro, na última quarta-feira (8).

A presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado de São Paulo (SINDPF SP) e diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Tania Prado, acredita que a convocação é o primeiro passo para amenizar a falta de profissionais na PF. “O efetivo da Polícia Federal está muito reduzido, haja vista o déficit que se acumulou ao longo dos anos em que a instituição não foi tratada com a devida prioridade”, afirma.

Sobre o investimento com as contratações, a delegada lembra que o retorno para a sociedade é três vezes maior que o investimento inicial. “É importante destacar que cada real investido na PF gera um retorno de 3 reais à sociedade”, argumenta.

CONCURSO

O concurso para a PF foi aberto no ano passado para 500 vagas. Deste total, 180 eram para agentes, 150 para delegados, 80 para escrivães, 60 para peritos e 30 para papiloscopista. A distribuição dessas 600 vagas iniciais anunciadas pelo ministro, no entanto, não foi informada pelo governo.

Conforme reportagem veiculada na Folha Dirigida, publicação especializada em concursos, a convocação dos 1.200 aprovados já teria sido assinada pelo ministro Sergio Moro e estaria no Ministério da Economia para análise de orçamento.

DÉFICIT

Com 4.310 cargos vagos, a Polícia Federal tem hoje o menor efetivo desde 2008, segundo dados da instituição. Esses cargos abrangem 675 delegados, 127 peritos criminais, 2.414 agentes de polícia, 965 escrivães e 129 papiloscopistas.

