Dois homens são assassinados na comunidade de Crepurizinho (PA)

Os dois foram mortos e encontrado por populares. Foto: PMPA

O crime ocorreu na noite de domingo (22), o suspeito foi preso em flagrante e apresentado na delegacia de polícia civil

Na manhã desta segunda-feira (23), a guarnição da Polícia Militar da comunidade de Crepurizinho, região garimpeira do município de Itaituba, Sudoeste do Pará. Foi acionada por populares sobre dois corpos do sexo masculino em um ramal que dá acesso a comunidade.

O fato foi comunicado por volta das 07h30, de imediato os policiais fora até o local informado, chegando lá constataram a veracidade do caso. As vítimas são Valdivino Oliveira Sousa conhecido por “Russo” e Mikael Lisboa de Araújo conhecido por “Loirinho”.

Segundo a polícia no local, foi encontrado uma barra de ferro com manchas de sangue aparentemente usada para o crime. Foi feito o isolamento do local e acionada as autoridades competentes para fazer os translado dos corpos.

Segundo informações feitas por denúncia anônima, o possível autor do crime seria homem de pré-nome Gabriel, a guarnição de posse das características, fizeram algumas rondas e abordagens no intituito de encontrar o suspeito, em determinado bar foi feito abordagem em um homem que ao ser questionado confessou ter cometido o assassinato.

Segundo informações de Gabriel, o “Russo” o ameaçou de morte e estaria forçando-o a vender entorpecentes pra ele e que na noite do crime no domingo (22), ele estaria consumindo entorpecentes com Russo e Loirinho.

Gabriel, foi preso em flagrante e conduzido até a 19° seccional de Policia Civil juntamente com os corpos. (Com informações do Portal Plantão 24horas News).

Jornal Folha do Progresso em 24/01/2023/16:25:33

