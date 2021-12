Homem é preso e confessa participação no assalto em shopping de Santarém

Alexandre Santos confessou participação no assalto em loja do shopping da avenida Fernando Guilhon, em Santarém — Foto: Reprodução/Redes sociais

Homem preso no bairro Maracanã confessa participação no assalto em shopping de Santarém

Alexandre Santos Pereira ainda estava com a camisa usada por ele no dia do assalto.

Operação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu nesta quinta-feira (23) um dos envolvidos no assalto a uma loja de joias e acessórios no shopping localizado na rodovia Fernando Guilhon. Alexandre Santos Pereira, o “Alê” de 27 anos de idade, foi preso no bairro Maracanã e confessou participação no crime.

“Eu participei. Arranjei a moto, mas não sei pra onde eles levaram as joias. Eu conheci o rapaz que fez o assalto naquele dia. Ele m convidou pra fazer o assalto eu aceitei”, contou Alexandre.

Na UIP do Santarenzinho, Alexandre disse que a loja de joias e acessórios foi escolhida aleatoriamente para o assalto. “Nós não monitoramos, também não foi parada dada. Nós entramos no shopping e quando chegamos lá na frente daquela loja ele (comparsa) disse que o assalto ia ser lá e nós entramos”.

Alexandre é do município de Monte Alegre, mas já tinha vindo a Santarém em outras oportunidade. Foi ele quem conduziu a moto tanto para entrar no shopping quanto na fuga.

No local onde Alexandre foi preso, a polícia encontrou um simulacro que foi usado no assalto. Segundo ele, não havia nenhuma arma de verdade nem com ele e nem com o comparsa. Ele já responde por tráfico de drogas.

Com Alexandre, outras três pessoas foram conduzidas à UIP. Mateus Farias Moraes, 29 anos, é de Macapá e estava foragido do presídio daquela capital, onde cumpria por tráfico, ele tem 29 anos de idade. Angelo Antônio de Oliveira, de 47 anos, já respondeu por tráfico de drogas em Manaus. A terceira pessoa é a companheira de Mateus.

À polícia, Alexandre garantiu que nenhum dos três teve participação no assalto e garantiu não saber o paradeiro do comparsa.

O assalto

O assalto à loja La Pieza aconteceu na tarde da terça-feira (21). Os assaltantes renderam as funcionárias e levaram do local joias avaliadas em mais de R$ 20 mil.

Após o assalto eles saíram correndo pelos corredores do shopping e saíram em direção ao estacionamento, de onde fugiram e uma motocicleta. A fuga foi registrada por câmeras de segurança. (As informações são do G1 Santarém)

A La Pieza Joias se manifestou pelas redes sociais e disse que o “incidente foi apenas um susto” e que todos os funcionários estão bem. Na nota, a loja informa ainda que está funcionando normalmente e que todas as devidas providências foram tomadas, assim como medidas de segurança.

23/12/2021

