Dois homens são baleados no bairro Tom Alegria-3 em Novo Progresso

Uma das vítimas foi identificada como Wilian Mora Costa (vulgo Pateta) com ferimentos no peito, braço e costa.

Dois homens foram baleados na noite de sábado,5 de agosto de 2023, no bairro Tom Alegria-3 em Novo Progresso. As duas vitimas foram identificadas; Wilian Moura Costa e Cleitinho conhecido como Mano Cleiton. Ambos moradores do bairro Tom Alegria-3 em Novo Progresso-PA.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes foram acionados com a informação de que dois homens deram entrada no Hospital Municipal, baleados. No hospital confirmaram e identificaram as vítimas uma com ferimento no peito, braço e costa, a outra com ferimento no braço.

Foi apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, que um veículo corsa de cor cinza se aproximou das vítimas (que estavam na residência) por volta das 23h00 do sábado (5), e efetuaram os disparos. A Guarnição da PM saiu em ronda em procura dos suspeitos, mas ninguém foi encontrado pela redondeza. (Estado de saúde não foi divulgado)

A autoria e motivação do crime são investigadas pela Polícia Civil.

