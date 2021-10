Fiat Uno se envolve em acidente na rodovia BR 163 em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Um Fiat Uno amanheceu as margens da rodovia BR 163 (perímetro Urbano), com marca de capotamento em possível acidente com outro veículo na madrugada desta quinta-feira 28 de outubro de 2021, em Novo Progresso.

A reportagem esteve no local ( próximo ao posto Dado) encontrou o veiculo Fiat Uno, bastante danificado e pedaços de outro veiculo (camionete) , indicando que houve outro veículo na colisão (sem mais detalhes).

A reportagem procurou no Hospital e constatou a entrada de um homem identificado pelas iniciais F.T.A.,disse para atendente que era o motorista do Fiat Uno. O motorista F.T.A. deu entrada por volta das 01h30mn, desta quinta-feira 28 de outubro, o motorista tinha escoriações pelo corpo – sinal de embriagues – comentou que sofreu acidente e recusou atendimento e se evadiu do hospital.

Na delegacia de policia civil até o fechamento da matéria não havia ocorrência sobre o acidente.

O veiculo teve a frente e teto danificado com a colisão, a causa do acidente é desconhecida.

