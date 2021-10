Dois homens são mortos a tiros em banheiro de festa, no Pará

José Ildo e José Curuaia (Foto:Redes sociais)

Mesmo socorridos, os dois não resistiram aos ferimentos

Um duplo homicídio foi registrado em Senador José Porfírio, Sudeste Paraense, na noite do último sábado, 09. José Ildo Almeida Vieira, de 48 anos, e José Curaia Matos, de 20 anos foram baleados dentro do banheiro de uma festa na Vila de Itatá, por volta das 19h30, atacados por quatro homens armados. Mesmo socorridos, os dois não resistiram aos ferimentos.

Conforme informou o 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), inicialmente, o comando não foi acionado por nenhum canal formal de comunicação sobre o crime. No entanto, após ouvir alguns boatos, o oficial de plantão se deslocou até a Delegacia de Polícia Civil do município para colher informações sobre o caso, confirmando a informação na unidade.

Segundo o depoimento de uma testemunha, no dia que foi morto, José Curuaia estava em uma festa de uma programação de cavalgada na Vila do Itatá. A testemunha, uma mulher, disse que José Curuaia estava tranquilo, bebendo, e nada indicava algum problema dele com alguém. Pouco antes de ir embora da festa, essa mulher disse que viu quando José Curuaia foi ao banheiro, mas não viu ninguém o seguindo, pois como havia muitas pessoas na festa, não percebeu nenhuma movimentação estranha. Ela também não viu quando José Ildo também foi ao banheiro.

No depoimento, a mulher conta que ouviu os disparos de arma de fogo, e disse que crê ter escutado sete tiros. Após o crime ser consumado, ela diz que os autores passaram perto dela, e afirma que viu quatro rapazes armados, com uma pistola e dois revólveres nas mãos, mas não os reconheceu como moradores da região. Os quatro fugiram do local em duas motocicletas, sendo uma Honda Bros de cor azul e branca, e a outra, de cor vermelha.

Tanto José Curuaia quanto José Ildo foram socorridos com vida, mas o jovem morreu a caminho do posto de saúde e José Ildo morreu quando chegou na unidade. Ainda segundo o 16º BPM, os policiais foram informados que a vítima José Curuaia Matos era irmão de Isaías Curuaia, também conhecido como “Anjo do Mal”, homem que seria integrante de uma facção criminosa denominada CCA. Até o momento, não se sabe o que pode ter motivado o duplo homicídio, mas a PM crê em possível “acerto de contas”.

